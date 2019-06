Whatsapp: Miese Masche mit Abo legt Nutzer rein

Wie "techbook.de" berichtet, sollen Cyberkriminelle mit gefälschten E-Mails dazu auffordern, das Whatsapp-Abo zu verlängern. Dafür soll auch Geld hingelegt werden. Der Grund, warum, viele Nutzer auf die miese Masche reinfallen: In den ersten Jahren der App war der Messenger Whatsapp tatsächlich noch kostenpflichtig.

0,89 Euro waren für ein Jahr Nutzung fällig, solange Whatsapp noch etwas gekostet hat. Die Betrüger warnen nun in den Mails davor, dass das Abo abgelaugen sei und erneuert werden müsse, um die App weiter nutzen zu können. Bloß nicht darauf reinfallen! Whatsapp ist schon seit längerer Zeit kostenfrei für Android und iOS.

Wer eine solche Mail erhält, soll sie am besten umgehend löschen. Hat man dennoch Bankomat- oder Kreditkartendaten versehentlich oder gutgläubig angegeben, hilft nur noch: Karte sperren lassen und Anzeige erstatten!

Was ist Phishing?

Phishing setzt sich aus den englischen Wörtern Password, harvesting (ernten) und fishing zusammen. Betrüger versuchen meist über gefälschte Adressen, Opfer dazu zu bringen, vertrauliche Daten einzugeben, die sie dann abfangen. Dazu gehören etwa die Zugangsdaten für E-Mails oder das Bankkonto.

Seien Sie misstrauisch, wenn in einer Mail oder am Telefon nach dem Passwort gefragt wird. Achten Sie in verdächtigen Mails auf den Absender, und klicken Sie niemals auf Links, die auf eine von Betrügern aufgesetzte Website verlinken.

Als zusätzlichen Schutz sollten Sie für Konten eine sogenannte 2-Faktor-Authentifizierung einrichten. Dabei wird beispielsweise ein SMS mit einem Code auf das Handy verschickt, ohne den man keinen Zugriff auf den Service erhält.

Mehr Whatsapp-Tipps:

(heute.at)