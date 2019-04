YouTube glaubte, Brand sei Terror von 9/11

Paris steht nach dem verheerenden Brand der Kathedrale von Notre-Dame de Paris unter Schock. Aber nicht nur die tausenden Pariser konnten hautnah miterleben, wie eines der berühmtesten Wahrzeichen der Stadt niederbrennt, die ganze Welt schaute zu.

Auf Twitter, YouTube und anderen Social Media-Plattformen fanden sich neben unzähligen Fotos auch Live-Videos des Brandes. Zuschauern in den USA und Südkorea fiel dabei etwas Eigenartiges auf.

Terroranschlag von New York

Unterhalb der Videos wurde ein sogenanntes "Knowledge Panel", eine Box mit Informationen eingeblendet. YouTube hat mit dieser automatisierten Funktion im Vorjahr begonnen, um Fake News und Verschwörungstheorien Einhalt zu gebieten. Die Infos solcher "Knowledge Panels" stammen aus gesicherten Quellen wie der Encyclopedia Britannica oder Wikipedia.

Doch zum Brand in Paris wurden nicht etwa Infos zur Kathedrale eingeblendet, sondern eine Kurzbeschreibung des Terroranschlags in New York vom 11. September 2001.

Der Algorithmus des Unternehmens muss die Videos der brennenden Kathedrale mit den Aufnahmen des von Terroristen in Flugzeugen getroffenen World Trade Centers verwechselt haben.

Entschuldigung

YouTube hat sich dafür bereits entschuldigt: "Diese Panels werden von einem Algorithmus aktiviert und daher treffen unsere Systeme manchmal die falsche Entscheidung. Wir deaktivieren die Panels bei Live-Streams zum Brand", hieß es.

Für den Computer-Forscher Vagelis Papalexakis von der University of California ist leicht erklärbar, wie das passieren konnte: "Solange wir automatisierte Methoden verwenden, gibt es immer eine Fehlermarge", sagte er der britischen Zeitung "The Guardian". "Das Problem hat viele Seiten, der Algorithmus erkennt Falschmeldungen, hat aber den Brand fälschlicherweise auch mit 9/11 assoziiert."

(red)