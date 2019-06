Youtuberin baut sich Tesla zum Pick-up um

Die Roboter von Simone Giertz sind weltberühmt – und völlig durchgeknallt. Auf ihrem Youtube-Kanal zeigt sie ihre abgefahrenen Maschinen, die so gar nicht nullachtfünfzehn sind: Die Coiffeur-Drohne und der Popcorn-Helm sind nur zwei Beispiele für ihre bewusst unbeholfen wirkenden Apparaturen. Ihre Konstruktionen haben ihr den Titel "Königin der verrückten Roboter" eingebracht.

In den letzten Wochen hat sich die Tüftlerin ihrem bisher größten Projekt gewidmet. "Ich wünschte mir so sehr einen Pick-up-Truck vom Hersteller Tesla. Doch ein solches Fahrzeug gibt es nicht", erklärt sie in einem Video. Also beschloss sie, selbst das Schweißgerät in die Hand zu nehmen. Die 28-Jährige bestellte sich bei Tesla ein Model 3 und legte los.

Der Truckla ist da

Mehr als ein Dutzend Personen waren in das Projekt involviert. Aus dem Model 3 entstand innerhalb weniger Tage der Truckla. Eine Mischung aus Tesla und Pick-up-Truck. Insgesamt ist von der Idee bis zur Realisation rund ein Jahr vergangen. Dies, weil Giertz erneut gegen ihren Hirntumor kämpfte und Anfang 2019 für mehrere Wochen eine Chemotherapie machen musste. Die Schwedin ging offen mit dem Thema um und teilte auch Videos von der Behandlung mit ihren Fans.

Giertz erklärt, dass der Truckla zu ihrem Alltagsgefährt wird. "Das Auto kann jetzt schon genutzt werden, aber wirklich fahrbar wird er erst im Juli, wenn wir es wasserdicht gemacht haben", so die Youtuberin. Auch weitere Modifikationen sind geplant. So soll unter anderem noch die Bodenfreiheit vergrößernt werden. Zum Schluss bietet sie noch dem Tesla-CEO Elon Musk eine Fahrt in ihrem Truckla an.

Positive Reaktionen aus dem Netz



Das Internet feiert sie dafür. "Was für eine Idee und was für eine Leistung. Absolut genial!", lautet nur einer von unzähligen Tweets und Kommentaren zum Video. "Es besteht die Möglichkeit, dass dadurch die Garantie erlischt", scherzt ein anderer. "Ich kann es kaum erwarten, um zu sehen, wie Elon Musk darauf reagiert", ist ebenfalls oft zu lesen. Bisher hat sich der Tesla-CEO nämlich noch nicht öffentlich zum Truckla geäußert.

