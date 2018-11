iPhone X explodiert bei Update auf iOS 12.1

Twitter-Nutzer Rocky Mohamadali postet auf vier Bildern sein verbranntes und offenbar explodiertes iPhone X am Kurznachrichtendienst. Dazu schreibt Mohamadali: "Das Apple iPhone X wurde heiß und explodierte beim Update auf iOS 12.1. Was passiert hier?" Während des Vorfalls soll das iPhone am Ladekabel angeschlossen gewesen sein, Kabel und Netzadapter seien originale Apple-Geräte.

Umfrage Falls Sie sich ein neues iPhone kaufen – für welches entscheiden Sie sich? iPhone Xr

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

Ein älteres iPhone

Ich warte noch auf neue Modelle.

Ich bin zufrieden mit meinem aktuellen Gerät und brauche kein neues.

iPhone? Gehts noch! Ich nutze ein anders Betriebssystem und bin sehr zufrieden damit.

Apple lässt bei solchen Vorwürfen eigentlich meist verlauten, dass der Vorfall untersucht werde. Deswegen verwundert die jetzige Reaktion: "Das ist definitiv kein erwartbares Verhalten", antwortete der Apple Support auf den Eintrag. "Das Gerät sprühte Funken und rauchte", fügte Mohamadali noch hinzu. Der Nutzer hat sein iPhone nun an Apple zur Untersuchung geschickt.

Kurioser Zeitpunkt

Dass das Update die Explosion ausgelöst hat, gilt für Experten als unwahrscheinlich. Vielmehr könnte die Kombination aus Belastung durch das Update, durch die Ladung und möglicherweise noch gleichzeitig laufende Prozesse das iPhone überhitzt haben.

Kurios ist allerdings der angebliche Zeitpunkt der Explosion. Das iPhone X sei laut Besitzer in Flammen aufgegangen, nachdem das Update heruntergeladen wurde und das iPhone bereits vom Netzkabel getrennt war. Erst als Mohamadali das iPhone Update-bedingt neu startete, sei es in Flammen aufgegangen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rfi)