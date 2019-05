"Heute" bringt 140 Leser zu Phil Collins in Wien

Phil Collins, einer der erfolgreichsten und bekanntesten Musiker aller Zeiten, kommt wieder nach Österreich. 2019 geht der 68-jährige Brite auf "Still Not Dead Yet Live"-Tour und wird bereits kommenden Sonntag, den 2. Juli, ab 19 Uhr im Wiener Ernst Happel Stadion für Gänsehaut sorgen.

Sie haben noch keine Tickets und möchten sich Phil Collins live in Wien aber auf keinen Fall entgehen lassen? Kein Problem! "Heute" bringt Sie und Ihre Freunde zu dem legendären Konzert. Schreibt uns, warum genau ihr das Collins-Konzert nicht verpassen dürft!

Einfach mitmachen, Formular ausfüllen und schon habt ihr die Chance, zwei der insgesamt 140 Konzertkarten abzustauben.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis 31. Mai 2019, 08:00 Uhr. Die Gewinner werden per Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.



