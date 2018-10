Diese Unternehmen suchen junge Talente

Bei C&A Mode Österreich beginnen jährlich 30 Jugendliche eine attraktive Lehrstelle im Textileinzelhandel – zu Jahresende kann man sich für eine Lehrstelle 2019 bewerben.

Wer selbstständig und in einem tollen, engagierten Team arbeiten möchte, kann seine Bewerbung samt Lebenslauf und inklusive Foto und ausgefülltem Fragebogen (den finden Sie auf der C&A-Webseite) an styleupyourcareer@ canda.com mit dem Betreff „Style up your career“ senden.

Nachwuchsförderprogramm

Interessenten können die Bewerbung auch in einer Filiale abgeben. Lehrlinge werden bei C&A besonders geschätzt: Auch heuer findet vom 15.10.2018 bis 19.10.2018 das „C&A Talent“-Nachwuchsförderungsprogramm statt. Lehrlinge leiten dabei selbstständig eine C&A-Filiale.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)