Hüttenwart für die Monte-Rosa-Hütte gesucht!

Die Monte-Rosa-Hütte als Arbeitsplatz? Traumhaft! Diese Baute ist nämlich unter den über 150 SAC-Hütten wohl die außergewöhnlichste: Sie liegt am Fuße des Monte-Rosa-Maßivs im Kanton Wallis, ist energetisch autark und fällt durch die Alu-Fassade auf, die die Umwelt reflektiert.

Das hat der Hütte auch den Namen Bergkristall eingebracht. Nach der Eröffnung im September 2009 gab es einen regelrechten Run auf das Gebäude – nicht nur von Wanderern und Bergsteigern, sondern auch von Architektur- und Design-Fans. Inzwischen nutzen jährlich rund 5500 Personen die 120 Schlafplätze während den Öffnungszeiten von Mitte März bis Mitte Mai und Mitte Juni bis Mitte September. Die Hütte ist von der Bahnstation der Gornergrat Bahn Rotenboden unterhalb des Gornergrats in rund vier Stunden zu Fuß erreichbar.

Kein Zuckerschlecken

Der jetzige Hüttenwart muss aus gesundheitlichen Gründen seinen Job aufgeben, weshalb die Stelle ausgeschrieben ist. Doch so traumhaft die Umgebung und das Gebäude auch sind, es handelt sich keineswegs um einen einfachen Job. Die Anforderungen sind hoch: Professionelle Gästebetreuung, gute Verpflegung, Fremdsprachenkenntnisse, Erfahrung in einem ähnlichen Betrieb sowie Organisationstalent sind gefragt.

Dazu kommt das Erteilen von Auskünften an Alpinisten und Wanderern über die lokalen Bedingungen. Nicht zuletzt obliegt dem Hüttenwart die technische Betreuung einer Hütte im Hochgebirge, die mit innovativer Technologie ausgerüstet ist. Dafür bekommt man – nebst dem Panoramablick auf verschiedene Viertausender und natürlich aufs Matterhorn – viel Freiheit in der Organisation der Arbeit und sicher auch interessante Begegnungen mit Menschen aus aller Welt.

Nicht nur auf dem Monte Rosa

Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, kann sich bis am 30. November bei der SAC Sektion Monte Rosa in Naters bewerben. Allerdings sollte man sich besser vorher über die detaillierten Anforderungen an einen Hüttenwart oder eine Hüttenwartin informieren. Wem es im Wallis nicht gefällt, findet hier weitere Jobangebote für Hüttenwarte oder Hüttengehilfinnen in der ganzen Schweiz.

