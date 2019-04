"Girl´s Day" zeigt Mädchen nicht alltägliche Berufe

Das Ziel des bereits seit 2006 in ganz Österreich stattfindenden Töchtertags ist es Mädchen technische und naturwissenschaftliche Berufe vorzuführen. Ministerien, Betriebe und Institutionen öffnen in dem Zusammenhang morgen - am 26.04.2019 - ihre Pforten wieder für Schülerinnen im ganzen Land.

Talente finden und Interesse wecken

Auch nicht alltägliche Berufe sollen den Kindern von Volksschulen und Kindergärten näher gebracht werden. “Durch den Girls’ Day sollen Mädchen mit Berufen in Berührung kommen, die nicht stereotyp sind. Es soll das Interesse für nicht alltägliche Berufe geweckt werden”, sagte Frauenministerin Juliane Bogner-Strauß zur APA.

Facharbeitermangel in einzelnen Berufssparten

Noch steigt die Zahl der Mädchen in technischen Berufen und Ausbildungszweigen verhältnismäßig recht langsam.Viele Bereiche weisen einen Facharbeitermangel auf. Weibliche Vorbilder haben bei der Entscheidung oft große Bedeutung. “Viel zu häufig entscheiden sich Jugendliche für einen Beruf auf der Basis vorgefertigter, überholter Rollenbilder. Mit dem Wiener Töchtertag möchte ich dazu beitragen, dass Mädchen und junge Frauen die Vielfalt ihrer Möglichkeiten kennenlernen”, erklärte Frauenstadträtin Kathrin Gaal (SPÖ) in einer Aussendung.

Bundesheer, ÖBB und Wiener Wohnen sind dabei

So hatten Mädchen zwischen 11 und 16 Jahren im Rahmen des "Wiener Töchtertags" die Gelegenheit in ein Unternehmen hineinzuschnuppern. Unter den etwa 180 teilnehmenden Betrieben befinden sich die ÖBB und Wiener Wohnen. Beim Bundesheer in Wien werden dieses Jahr ca. 850 Besucher erwartet. Es wird Informationsstände zu verschiedenen Bereichen wie Sanitätswesen, Frauen in der Ausbildung, Präsentationen der Gard und Waffensimulatoren geben.





