Urlaub allein hilft nicht gegen Alltagsstress

Man freut sich wochenlang auf die ersehnte Erholung im Urlaub und dann befindet man sich mitten im Urlaub - aber ohne das Gefühl der Entspannung. Vielen mag eine ähnliche Situation vertraut sein. Wie der Arbeitspsychologe Johann Beran im Interview mit dem Standard betont, ist Urlaub kein Wundermittel. Er kann uns nur Instrumente geben. Was wir viel eher wieder lernen müssen, sei es, Entspannungsmethoden bewusst in den Alltag zu integrieren.

Umfrage Integrieren Sie Digital Detox in Ihren Alltag? Nein, ich schaffe es nicht ohne das Handy.

Ja, ich versuche hin und wieder nicht erreichbar und online zu sein.

Manchmal, komme jedoch zu selten dazu.

In meinem Beruf bin ich an die Erreichbarkeit gebunden.

Wir haben verlernt, Ruhe auszuhalten

Wir haben uns an das Leben in Bewegung gewöhnt. Das beginnt schon beim Online-Verhalten. Wenn man sogar im Urlaub verfolgt, was andere zu Mittag essen, darf man sich nicht wundern, wenn die Tage ohne Effekt vergehen und man sich fast fühlt, als wäre man nie weggewesen. Denn die Ruhe wird erstmal bedrohlich langweilig empfunden.

Laut dem Experten müssen wir Techniken entwickeln, die uns im Alltag helfen. Digital Detox ernst zu nehmen. Denn wir haben Ruhe auszuhalten anscheinend großteils verlernt und suchen daher ständig nach Ablenkung. Kaum jemand kann noch die Wellen des Meeres beobachten und darin versinken.

Gegenmaßnahmen erlernen, um sie im Alltag zu integrieren

Gegenmaßnahmen wie Digital Detox, Yogacamps und Achtsamkeitsurlaube könnten allein nicht ein ganzes Jahr in Stresszustand wiedergutmachen. Ihr Nutzen liegt lediglich darin, solche sinnvollen Methoden mit Regelmäßigkeit ausüben zu lernen, damit man nicht erst in so einen Zustand der Ruhelosigkeit kommt.

Nur drei Wochen haben einen Effekt

Bei der Erforschung des autonomen Nervensystems des Menschens fiel dem Arbeitspsychologen außerdem auf, dass unser Erholungsnerv (Parasympathicus) kaum aktiv ist. Um zur Ruhe zu kommen, braucht es in den meisten Fällen mehr als nur ein paar Tage. Man braucht Zeit, um anzukommen. Drei Wochen am Stück zu urlauben sollen deswegen wesentlich effektiver sein, als nur nur ein oder zwei Wochen.





