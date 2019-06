"Marc Jacobs will in Manhattan downsizen"

Das Stadthaus von Stardesigner Marc Jacobs (56) ist ziemlich extravagant und opulent. Auf vier Etagen inklusive Keller und einer Dachterrasse finden sich über 400 Quadratmeter Wohnfläche. Und das alles mitten in New York im West Village. Die Innenarchitektur stammt aus der Feder der berühmtesten Innenarchitekten, die New York zu bieten hat: Thad Hayes, John Gachot und Paul Fortune sorgten dafür, dass sich Marc Jacobs nach getaner Arbeit so richtig wohlfühlen kann.

Auch nicht ohne ist die Kunstsammlung, die der Designer in seinen vier Wänden hat. Vom Eingang bis unters Dach hängen Originale von Richard Prince, Gerhard Richter, Cindy Sherman, Elizabeth Peyton und John Currin. Eine Auswahl, auf die jedes kleinere Museum neidisch sein könnte.

Es bleiben noch Wohnungen in Paris, New York und Rye

Doch anscheinend hat Jacobs nun genug von so viel Prunk und Luxus. Immobilienmakler Chris Poore plauderte gegenüber dem "Wall Street Journal" aus, warum sich der Designer von seinem Luxus-Townhouse trennen wolle. "Er will seinen Fußabdruck in Manhattan downsizen", erklärt der Makler.

Zusammen mit seinem frisch angetrauten Ehemann, dem Model Charly Defrancesco, wolle er in New York nur noch in kleineren Apartments wohnen und mehr Zeit in seinen Immobilien verbringen. Davon hat Marc Jacobs viele. Eine Wohnung steht in Paris, im schicken 7. Arrondissement, und erst kürzlich hat er sich im New Yorker Vorort Rye eine neue Residenz gekauft. Gebaut wurde das Haus übrigens von niemand Geringerem als Frank Lloyd Wright. So viel zum Thema "Downsizing".

