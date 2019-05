"Rundumerneuerung" für Mamis sorgt für Ärger

Mit im "Mommy Makeover"-Paket sind Bruststraffungen und Intim-Operationen.

Umfrage Was halten Sie von einem "Mommy Makeover"? Warum nicht, enn man es sich leisten kann.

Das geht ein wenig zu weit.

Mit einer OP

Bruststraffung, Schamlippen-Verkleinerung, Bauchstraffung und Fettabsaugung - "Hinter jeder starken Mutter steckt eine schöne Frau", - so wirbt "Docure" in Berlin für ihr "Mommy Makeover". Dann Dr. Annett Kleinschmid von Docure gegenüber "heute": "Alle Eingriffe werden, sofern es der gesundheitliche Zustand der Patientin zulässt, in einer OP durchgeführt,"

Zwischen 9.000 und 16.000 Euro

"Damit die Frauen als Mami nur einmal ausfallen und nicht öfters herkommen müssen." Das Rundum-Erneuerungs-Paket kostet zwischen 9.000 und 16.000 Euro, je nachdem, was bei Mamas Körper während der Schwangerschaft in "Mitleidenschaft" gezogen wurde.



