'The Hoff' rockt den neuen "Happy Socks" Spot

Dass sich David Hasselhoff nicht ganz so ernst nimmt, haben vielleicht einige schon mitbekommen. Das lässt er zum Gaudium des kultigen Modeherstellers "Happy Socks" jetzt wieder raus.

Als neues Testimonial, darf 'The Hoff' so ziemlich alles. Mit einer Baywatch-Boje den Strand bewachen, sexy einen roten Sportwagen waschen und im Badezimmer singen.

Dazu trägt er die neueste Bademode-Kollektion von "Happy Socks" und rockt ein "Happy Hoff"-Shirt, das sicher bald schon ein Verkaufshit sein wird.

Aber zurück zu den nüchternen Fakten der Kollaboration: David Hasselhoff übernimmt mit seinem Engagement die Bewerbung der Kollektion "für Frühjahr/Sommer 2019", wie das Unternehmen verlautbarte. In der dazugehörigen Video-Kampagne geht es um "Hoff's Day Off" ("Hoff's freier Tag, Anm.), der wohl recht spaßig zu sein scheint.

Auf die Frage, was er am liebsten an einem freien Tag macht, antwortete er dem "Forbes" Magazin: "Keine Frage, natürlich bin ich am Strand mit Babes, Babes, Babes. Ich bin zwar verheiratet, aber ich mag immer noch die Aussicht!"

Übrigens mag er auch die Aussicht auf neue Musik. Gerade bastelt er an Heavy Metal Tracks und deutschsprachigen Songs für sein kommendes Album, wie bekannt wurde. Warum? "Warum nicht?", kontert David Hasselhoff und zeigt, wie schön das Leben durch die Brille von 'The Hoff' sein muss.





(mia)