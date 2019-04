Am Coachella trägt man jetzt Klebeband

Ja, die Fashion-Branche hat es nicht leicht sich ständig wieder neu zu erfinden. Das sieht man auch am etwas eigenwilligen Trend, der es aufs Coachella schaffte, das Festival, das mittlerweile fast mehr für die Teilnahme der Fashion- und Beauty-Blogger-Szene als für die Musik bekannt ist. Hotpants und Blumen im Haar waren gestern. Nun braucht man sich nicht viele Gedanken um ein Outfit zu machen, solange es Klebeband gibt.

"King of Tape"

Der in Miami ansässige Fotograf und Designer Joel Alvarez kam im Jahre 2008 bei der Arbeit mit einem Model auf die Idee. Nachdem er für den Look positives Feedback erhielt, baute er sie aus und launchte einen Onlineshop, den er "The Black Tape Project" nannte. Damit wolle er ein Statement für alternative Mode setzen. "Gestartet hatte ich das Kunstprojekt ausschließlich mit schwarzen Bändern, später habe ich neue Formen und Techniken entwickelt," so heißt es auf der Website.





(GA)