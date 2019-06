Billig-Shirts fallen beim Greenpeace-Test durch

Greenpeace unterzog mehrere T-Shirts von Fast-Fashion-Herstellern einem Test. Das Urteil fiel durchgehend mangelhaft aus. Jetzt fordert die Umweltschutzorganisation die Textil-Industrie und Politik dazu auf höhere Qualitätsstandards für Kleidung einzuführen.

Umfrage Kaufen Sie Second Hand-Kleidung? Hin und wieder.

Nie.

Regelmäßig.

Ausschließlich.

Kleidung für den Müll

"Die Fast-Fashion-Industrie produziert Kleidung für den Müll. Die Billiganbieter locken mit günstigen Angeboten für wenige Euro, doch am Ende kommt das böse Erwachen. Schon nach einmal Waschen haben die getesteten T-Shirts deutlich an Qualität verloren”, sagt Nunu Kaller, Expertin für Konsumfragen bei Greenpeace in Österreich."

Größe veränderte sich bei vier von fünf Shirts



Getestet wurden fünf Shirts, eines von NKD, KIK und New Yorker sowie zwei von Primark. Wasch- und Reibtests wurden unter Einhaltung der ISO-Standards durchgeführt. Dabei zeigte sich, das vier von fünf T-Shirts sich bereits nach einem Waschgang in der Größe verändert hatten. Zwei waren kürzer, zwei enger. Eines wurde beim Bügeln breiter als beim Kauf. Drei Oberteile fielen beim Lichttest durch. Die Farbe wies deutliches Ausbleichen auf. Bei drei Shirts wurde der Stoff härter, bei vier bildeten sich Fusseln.

"Kleidung, die nicht produziert wurde, ist am umweltfreundlichsten"

“Das Problem bei billig produzierter Kleidung ist, dass hier für die Produktion meistens Fasern schlechter Qualität verwendet werden. Je kürzer etwa die Baumwollfasern sind, desto kürzer ist die Lebensdauer eines Kleidungsstücks”, sagt Kaller. Greenpeace rät dazu verstärkt zu Second-Hand-Waren zu greifen und auf die Qualität zu achten. “Das Kleidungsstück, das nicht produziert wurde, ist immer das umweltfreundlichste”, sagt Kaller. Das heißt: Kleidung am besten so lange wie möglich tragen und dabei auch auf die Qualität achten. Damit schont man nicht nur die Umwelt, sondern auch die eigene Geldbörse.





