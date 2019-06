CFDA-Awards: So feiern Stars die Mode

New York stand gestern im Zeichen des sich jährlich im Juni zutragenden Council of Fashion Designers of America Awards (CDFA). Neben Modeschöpfern wie Donna Karan und Michael Kors waren dort viele Promis wie Gigi und Bella Hadid, Diane Kruger und Jennifer Lopez vertreten. J Lo wurde mit dem Fashion Ikon Award ausgezeichnet. Andere fanden sich noch kreativer ein. Winnie Harlow zückte wieder die Federn und die Hadid-Schwestern verband ein widersprüchliches Kostümierungs-Konzept.

In der Bildreihe zeigen wir Ihnen, wie die Stars die Mode gefeiert haben.





(GA)