Céline Dion wird L'Oréal-Botschafterin

Zu Céline Dion passt der Titel der Ikone. Sie ist mit Sicherheit eine Ausnahmeerscheinung, der Inbegriff einer starken, erfolgreichen Frau und zählt zu einer der am meisten bewunderten Frauen der Welt. Und dabei ist sie stets bodenständig und ihren Fans nahe geblieben. Mit starker Stimme und außergewöhnlicher Ausstrahlung kennt man sie. Das sieht auch der weltweit führende Kosmetik-Gigant L´Oréal so und macht sie zur neuen Markenbotschafterin.

Die perfekte Wahl

"L'Oréal Paris unterstützt Frauen dabei, sich selbst nach ihren eigenen Regeln und Wünschen zu verwirklichen. Mit Céline Dion als jüngstem Mitglied der L'Oréal-Paris-Familie bauen wir auf unserer Mission auf, uns mit Botschafterinnen zusammenzuschließen, die stark, selbstbewusst, durchsetzungsfähig, vielseitig und offen sind. Céline Dion hat ein natürliches Selbstwertgefühl. Sie folgt ihrem Herzen, um erfolgreich zu sein, hinterfragt Klischees und bahnt sich und vielen anderen Frauen den Weg. Damit verkörpert sie das Motto unserer Marke perfekt: 'Weil ich es mir wert bin.'"

Die erste Fernsehkampagne für die "Excellence Hair Color" startet am 22. April.



"Because you´re worth it"

Die 51-jährige Sängerin ist sich ihrer verantwortungsvollen Aufgabe bewusst: "Ich bin in einer Phase meines Lebens, in der ich meine Stimme sehr gerne einsetze, damit sich andere Frauen schön und selbstbewusst fühlen und lernen können, sich so zu mögen, wie sie sind." Seit ihrem ersten Auftritt vor vier Jahrzehnten hat sich einiges geändert. Frauen aller Generationen engagieren sich für Gleichberechtigung und brechen das Patriarchat.





