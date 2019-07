Der neueste Beauty-Trend heißt Chlorophyll-Wasser

Grüne Säfte dominieren bereits länger das ständig schwankende Sortiment der Schönheitstrends. Nun werden die meist dickflüssigen Smoothies um einen dünnflüssigen Grünling bereichert. Und dieser soll so einiges drauf haben.

Gerade kommt kein trendbewusstes Hipster-Café daran vorbei. Auch in Supermärkten, Bars und Fitnesscentern werden bereits Chlorophyll-Drinks angeboten und man sieht bereits grüne Wellen in die Regale einziehen. Denn die Farbe grün ist gleichbedeutend mit gesund.

Der Stoff hinter dem Blattgrün

Chlorophyll ist für die grüne Farbe der Pflanzen zuständig.

In Gemüsesorten wie Spinat, Weizengras, Bohnen, Petersilie und Rucola ist viel Blattgrün enthalten. Dem Stoff wird nachgesagt, eine starke antioxidative Wirkung zu haben und bei der Entgiftung des Körpers zu helfen. Seine Enzyme sollen die Leber dabei unterstützen, effektiver zu arbeiten. Es soll bei Krebs helfen, den Appetit kontrollieren, für schöne Haut sorgen, beim Abnehmen helfen und das Immunsystem stärken.

Wie sämtliche am Markt erhältlichen Superfoods ist Chlorophyll kein Wundermittel, das Krebs heilen und die Gesundheit des Einzelnen allein erhalten kann. Die Studienlage ist bisher noch zu gering ausgeprägt, als dass die wenigen Studien, die ihm eine überaus positive Wirkung zusprechen, eine finale Bewertung zusprechen könnten. Ein gesunder Lebensstil besteht auch nicht nur aus einer Substanz.

Wie nehme ich Chlorophyll zu mir?

Diverse Hersteller bieten Chlorophyll bereits in gefiltertem Wasser an. Natürlich kann man es sich auch zuhause selbst zubereiten - was die günstigere und umweltschonendere Methode ist. Das Reformhaus bietet die Tropfen dafür an. Diese kann man regelmäßig dem Wasser beimengen. Nebenwirkungen sind bisher keine bekannt. Es wird aber geraten, eine Menge von 100 bis 300 Milligramm pro Tag nicht zu überschreiten. Am besten 3 bis 6 Tropfen mit 250 Milliliter Wasser vermischen und vor einer Mahlzeit zu sich nehmen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(GA)