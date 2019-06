Cica: Alles über den neuen Beauty-Wirkstoff aus Korea

Aus der chinesischen Medizin ist Cica seit Jahrhunderten nicht wegzudenken, doch in der Hautpflege feiert es erst jetzt seinen Durchbruch. Dank dem Hype rund um südkoreanische Cremen und Pflege-Routinen wird Cica in den nächsten Jahren DAS Trend-Produkt. Obwohl die Cica-Cremen in Europa entwickelt wurden, sind sie erst in Südkorea zum Hype-Produkt geworden.

Beruhigt und pflegt



Unsere Haut, die täglichen Umweltbelastungen ausgesetzt ist, sehnt sich nach Entspannung. Genau das bietet Cica, das aus dem Tigergras (Centella Asiatica) gewonnen wird. Den besonderen Namen hat es nach Tigern, die sich nach Kämpfen mit Kontrahenten in den Gräsern wälzen, um ihre Wunden zu versorgen.

Was sie besonders für den Menschen macht: Die Pflanze ist reich an Antioxidantien, was sie für die Entgiftung der Haut wertvoll macht. Da sie außerdem Saponine beinhaltet, beruhigt sie die Haut und wirkt entzündungshemmend.

Und wo ist Cica drin?



Am besten einfach die Inhaltsstoffe auf der Creme analysieren. Die bekanntesten Cica-Cremen sind Derma Gentle Cica Cream von IOPE, Dermatologist Solutions Centella Cica Cream von Kiehl’s oder Cicaplast Baume B5 Soothing Repairing Balm von La Roche-Posay. Letzere ist besonders bei Personen, die unter extrem trockener Haut leiden beliebt. Dazu pflegt sie mit Sheabutter, Panthenol und Glycerin. Auch die südkoreanische Kultmarke Dr. Jart feiert mit Cica Erfolge.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mia)