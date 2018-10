Das beliebsteste Make-up-Tutorial zu Halloween

Halloween steht vor der Tür! Wer jetzt noch kein Kostüm hat, muss sich wohl mit Schminke behelfen. Und wo findet man die besten Halloween-Make-up-Tutorials? Auf der Video-Plattform YouTube natürlich! Hier finden Gruselfans eine ganz Fülle an hilfreichen Schminkanleitungen, egal ob Zombie, gruseliger Kürbis oder Hexe.

Die Website Bustle hat jetzt die 11 meistgesehenen Halloween-Tutorials aller Zeiten auf YouTube zusammengestellt. Eine Liste, auf der sich auch die üblichen Verdächtigen wiederfinden: Das klassische Vampir-Make-up kommt auf 11,6 Millionen Zuseher, Pennywise, der Clown aus "ES", wurde 14,2 Millionen mal angesehen und die gruselige Nonne aus "The Conjring" verzeichnet sogar 21,4 Millionen Views.

Doch all diese Tutorials wurden nicht am häufigsten angesehen, denn das meistgesehene Halloween Make-up-Tutorial auf YouTube ist ein Tutorial für alle Charaktere aus dem Kinderfilm "Alles steht Kopf" mit unglaublichen über 205 Millionen Zusehern!

Hier die komplette Liste der Halloween-Tutorials:

11. Coraline's Other Mother Makeup Tutorial

10. Top 5 Easy Halloween Makeup Tutorial Compilation

9. Giant Monster Mouth HALLOWEEN SFX Makeup Tutorial

8. Vampire Makeup Tutorial ♥

7. DEMON - Pulled Up Skin Halloween Makeup Tutorial

6. Sally (Nightmare Before Christmas) Make-up Tutorial

5. THE CONJURING 2 VALAK MAKEUP TUTORIAL!

4. Alien Halloween Makeup Tutorial | Xenomorph Inspired

3. DIY Halloween Costumes Out of Candy! 15 DIY Projects for Halloween!

2. Emily (Corpse Bride) Halloween Tutorial

1. 'INSIDE OUT' Makeup Tutorial (Disgust,Sadness,Joy,Anger & Fear)

