Diskussion: Leiert Aufspritzen Lippen aus?

Seitdem Pop- und Reality-Stars wie Kylie Jenner bereits im Teenager-Alter mit Lippenaufspritzungen begonnen haben, wird es für ihre Altersgenossinnen zu einem immer größer werdenden Thema. Social Media Plattformen, wie Instagram, die auf Aussehen und Perfektion setzen, tun da ihr übriges dazu.

Doch sind die minimal invasiven Eingriffe, wie sie in der Fachsprache der Beauty-Welt heißen, auch "harmlos"? Schließlich sind sie binnen weniger Minuten erledigt. Botox & Co werden immer öfter zum Treatment in der Mittagspause.

Umfrage Haben Sie schon einmal einen Beauty-Eingriff vornehmen lassen? Ja.

Nein.

Ich würde gerne, kann es mir aber derzeit noch nicht leisten.

Kommt für mich nicht in Frage!

Im Falle von Fillern, diese bestehen aus Hyaluron oder Kollagen, werden sie vom Körper als körpereigener Bestandteil abgebaut. Filler, der bei der Unterspritzung zur Faltenbekämpfung oder für aufgepolsterte Lippen sorgt.

Doch genau darum ist jetzt eine Kontroverse entstanden, die die Beauty-Ärztin Dr. Yagoda aus New York mit ihren Aussagen ausgelöst hat:

"Jedesmal, wenn man Filler in die Haut spritzt, entstehen 'Taschen', dadurch braucht sie immer mehr Filler und die Haut dehnt sich dadurch aus." Und dann legt der Beauty-Doc nach: "Aufspritzen ist ähnlich wie nach einer Geburt. Wenn sich der Filler abbaut, bleibt die 'Extra-Haut' über."

Im Extremfall würden Lippen wie hängende Brüste aussehen, die an der Seite herunterhängen, so Dr. Yagoda.



"Heute" fragte bei der Wiener Schönheitschirurgin und Dermatologin Dr. Ursula Zierhofer-Tonar nach, die in ihrer Praxis Treatments mit Fillern anbietet.

"Während meiner meiner jahrelangen Tätigkeit als Beautyärztin habe ich mit Hyaluronsäure-Fillern in der Lippe durchwegs nur positive Erfahrungen gemacht. Ich habe nicht erlebt, dass die Optik einer Patientin nach der Behandlung oder nach Auflösen des Hyaluronfillers schlechter war als vorher. Auch ein 'Überdehnen der Haut' habe ich nicht beobachtet", so die Ärztin.

Und sie fügt hinzu: "Im westlichen Europa ist der Anspruch der meisten Kundinnen ein natürliches, frisches Ergebnis zu erzielen. Da ich am liebsten mit Maß und Ziel vorgehe, besteht auch keine Gefahr des Überstrapazierens des Gewebes. Das heißt, wo kein Schlauchboot ist, kann auch die Luft nicht raus sein."





(mia)