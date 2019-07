Jetzt ist der Harnisch der BDSM-Szene ein It-Piece

Lederriemen, Edelstarhl-Schnallen und Nieten - So trat US-Eiskunstläufer Adam Rippon bei der Oscar-Verleihung 2018 auf, wie heute.at berichtete. Seitdem folgten viele seinem Fashion-Statement.

Umfrage Würden Sie einen Harnisch im Alltag tragen? Optisch gefällt er mich nicht.

Nein, dazu wäre ich nicht mutig genug.

Als Statement-Piece ja. Warum nicht?

Vielleicht. Wenn es dazu passt.

Nicht im Alltag...

Ursprünglich ist der Harnisch in der BDSM-Szene ein Symbol für Unterwürfigkeit und Unterordnung. Die queere Szene benutzt ihn, um sich auf Partys abzugrenzen. Und nun hat er es in den Mainstream geschafft. Bei Online-Händler Asos befindet er sich bereits im Sommerschlussverkauf. Um 17 Euro kann man ihn mit Lederriemen erstehen. Somit hätten es auch diese in den Mainstream geschafft.

Fragen der kulturellen Aneignung

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Kleidungsstück vom Rand der Gesellschaft in die Mitte wandert. So waren Bauchtaschen einst ein Erkennungszeichen zwischen Drogendealern. Elemente der Rock- und Hippie-Kultur hatten es ebenso in den Mainstream geschafft wie Indianer-Muster auf Sommerkleidung. Seit Jahren hält die Debatte darüber an, ob die Entlehnung dieser und ähnlicher Symbole unter den Bereich der kulturellen Aneignung fällt.

Aber die Erfindung von ständig Neuem kommt auch zum Ermüden und alles wiederholt sich oder ist von etwas anderem inspiriert. Was dem Harnisch mit neuem Anstrich fehlt, ist der Mut. Er wirkt fast ein wenig langweilig mit eingearbeiteten Marken-Details. Er wurde inzwischen längst ein Trendteil, das fast harmlos in Alltagslooks integriert werden kann.Das englische "harness" steht eigentlich für ein sexuell aufgeladenes Statement einer Subkultur.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(GA)