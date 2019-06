Designerin Gloria Vanderbilt ist gestorben

Die Millionenerbin, Kunstsammlerin und Designern - um nur drei Attribute zu nennen - ist am gestrigen Montag mit 95 Jahren gestorben. Die Mitteilung erfolgte durch ihren Sohn, CNN Moderator Anderson Cooper. Sie war eine Zeit lang eine der prominentesten Gesellschaftsfiguren der Vereinigten Staaten. Ihr Sohn bezeichnete seine Mutter als "außergewöhnliche Frau, die das Leben liebte und zu ihren eigenen Bedingungen lebte".

Es ist erst einige Wochen her, dass die Modedesignerin mit der Vermutung auf Magenkrebs in eine Klinik gebracht wurde. Ihr Sohn widmete ihr im Fernsehen einen rührenden Nachruf. "Sie glaubte an die Liebe, mehr als an alles andere."



Millionenerbin, Malerin und Designerin

Gloria Vanderbilt entstammte einer der ehemals reichsten Familien der USA und galt als ultimatives It-Girl. Daneben war die gebürtige New Yorkerin noch Malierin, Autorin und Schauspielerin. Bereits mit zwei Jahren wurde sie zur Millionenerben des Dampfschiff- und Eisenbahn-Imperiums ihres Großvaters. Sie selbst wurde Malerin und Designerin, großteils für Mode. Der Verkauf ihrer Jeans-Kollektionen war erfolgreich. Auch einige Parfums brachte sie heraus.



"Ich weiß nichts über Männer"

Wofür sie jedoch berühmt wurde, waren ihre wechselnden Liebschaften mit Männern, wie Marlon Brando und Frank Sinatra. Insgesamt war sie viermal verheiratet. Nach einem Streit mit ihren Geschäftspartnern, denen sie Betrug vorwarf, und Problemen mit der Steuer verlor sie einen Großteil ihres Vermögens.

Ihr Statement blieb jedoch zeitlebens: "Ich weiß nichts über Männer". 1988 ereilte sie ein tragischer Schicksalsschlag, als einer ihrer Söhne sich vor ihren Augen vom Balkon stürzte. Bis zuletzt behielt sie sich den Geist einer Optimistin.

(GA)