Der Tanga-Blitzer ist jetzt wieder "in"

Jahrzehnte lang galt es als absolutes Fashion-No-go, wenn der String aus der Hose herausschaute – doch die Moderegeln werden gerade neu geschrieben.

Umfrage Was halten Sie von String-Tangas, die aus Jeans und co. blitzen? Ich finde es billig.

Ich finde es sexy.

Kommt auf die Person an.

Ich finde es gewagt.

Ich finde es beim Ausgehen ok.

Nachdem US-Model Bella Hadid (22) Mitte Juni für Versace mit einem String-Blitzer über den Catwalk schritt, scheint der Trend nun auch bei anderen Stars angekommen zu sein: Kylie Jenner (21), Hailey Bieber (22) oder Bella Thorne (21) lassen ihre Unterhosen nämlich gerade ungeniert aus der Kleidung hervorschauen.

Britney Spears machte es vor

Kombiniert wird der Tanga-Style mit tiefsitzenden Jogginghosen oder Jeans, wie die Stars in ihren Instagram-Schnappschüssen zeigen. Erfinderinnen des Looks sind sie damit aber nicht: Bereits in den später 90er- und frühen 2000er-Jahren ließen die Promis – wie Britney Spears, Gwen Stefanie oder Paris Hilton – die Unterhosen gekonnt hervorblitzen.

Damit zeigt sich wieder einmal, dass sich Mode-Trends wiederholen. Ob die Rückkehr der einstigen Modesünde auch bald auf den Straßen Österreichs Einzug hält?





