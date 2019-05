Beauty-Basics, die bei keiner Reise fehlen dürfen

Am Beginn eines erholsamen Urlaubs steht zuerst die nicht ganz so beliebte Aufgabe des Packens. Deswegen ist es gut diese schnell, effizient und möglichst vollständig erledigen zu können. Neben einem Koffer, der hervorsticht und gerollter Kleidung, die weniger Platz benötigt, folgt der Kosmetikbeutel, der oft viel Raum verbraucht.

Es ist ratsam auf kleine Tuben von 50 bis 100 ml zurückzugreifen und die Beauty-Produkte in zwei Taschen aufzuteilen. Das wichtigste kann man im Handgepäck mitnehmen.



Das sind die Beauty -Essentials

Hier sollte das Motto "Weniger ist mehr" beachtet werden. Zu den grundlegenden Produkten zählen die Zahnbürste und Zahnpasta. Außerdem ist ein Deospray unerlässlich.

Z.B. von "Borotalco" einer Marke, die vielen aus dem Italien-Urlaub bekannt ist und die mittlerweile auch auf dem heimischen Markt ihre Verbreitung findet.

Ein Kamm und eine Körperlotion, die auch für die Hände verwendet werden kann, sind auch unerlässlich.

Ein Trockenshampoo eignet sich auch als Haarspray.

Wenn man ein Lieblingsshampoo hat, worauf man nicht verzichten möchte, füllt man es am besten in einer kleinen Tube ab. Viele Herstellen bieten jetzt auch Sommer-Editionen an.

Nicht nur bei der Reise in ein Urlaubsgebiet ist ein Sonnenschutz essentiell. Für das Gesicht eignet sich eine Kombination aus Tagespflege und getöntem Sonnenschutz.

