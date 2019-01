Diese Frisuren-Trends erwarten uns 2019

Alles läuft unter dem Motto Natürlichkeit, Bewegung und Freiheit. Wir befinden uns in einer Zeitmaschine mit einzelnen Haltestellen zwischen den 60ern und 90ern. Komplexe Färbetechniken, die Rückkehr des Bobs und feminine Kurzhaarschnitte dominieren. Die letzten beiden Jahre haben sich mehr dem Glamour als der leichten Handhabung gewidmet. Nun geht der Trend wieder in Richtung pflegeleichter Frisuren. In einer Mischform vereinen sich strenge Disziplin und extreme Freiheit.



Die genauen Trenderscheinungen finden Sie in der Bildreihe.

