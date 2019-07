Ein unterschätztes Allround-Talent 11. Juli 2019 13:21; Akt: 11.07.2019 13:25 Print

Dieser Trick hilft sofort gegen Sand an den Füßen

Das einzige, was an einem Tag am Strand störend sein kann, ist der Sandrest, der an den Füßen eine klumpige Schicht bildet. Aber es gibt eine einfach Lösung.