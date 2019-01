Dieses Sommersprossen-Selfie ging viral

Nach der ersten ausbeuterischen Phase ihres Popstar-Daseins scheint sie die Zeit, in der sie versuchte es einer harten Branche Recht zu machen, hinter sich gelassen zu haben und ein positiveres Selbstbild zu zeichnen.

Der Tiefpunkt ihrer Karriere

Vom Musikgeschäft mit seinen Vorschriften ließ sie sich schon lange nichts mehr vorschreiben. 2014 verklagte sie ihren damaligen Produzenten Dr. Luke. In der Klageschrift stand, er hätte sie sexuell, psychisch, emotional und verbal missbraucht. Die Musikerin verlor sich in einer Essstörung und wies sich selbst in eine Therapieklinik ein.

Ihr aktuelles Album "Regenbogen" wurde 2017 veröffentlicht.

Kesha scheint ihren Frieden gefunden zu haben.. Ohne Make-up, aber mit starker Botschaft zeigt sie sich entgegen der Filterwelt der Sozialen Medien.

„Mein Vorsatz fürs neue Jahr ist es, mich selbst zu lieben. Einfach so wie ich bin, abgefuckt, unperfekt und was auch immer noch so. Und meine Sommersprossen aufleben zu lassen“

Erstmals zeigte sie sich ohne mehrere Schichten Make-up im Gesicht. Die 31-jährige präsentiert sich von einer neuen, natürlich schönen Seite.

Mut, der inspiriert

Nach wenigen Tagen erhielt das Foto bereits eine halbe Million Likes. Sie hat das nicht nur aus Motiven der Selbstliebe getan, sondern auch um anderen Frauen Mut zu machen zu ihrer Natürlichkeit zu stehen. Viele reagierten auch mit eigenen Sommersprossen-Selfies.

"Das ist der Moment, wo es unser Verstand zu einer größeren Selbstakzeptanz schafft. Die Wahrheit, die du zeigst, deine Wahrheit, natürlich und unberührt, ist inspirierend. Ich bin dankbar, dass du deine Gott gegebene Schönheit geteilt hast. Du bist atemberaubend," schrieb eine Frau unter das Bild.

"Freckle Positivity

Eine Zeit lang galten Sommersprossen als Beauty-Makel, aber mittlerweile haben sich die Zeiten etwas gewandelt. In den letzten Jahren war der Trend zu Sommersprossen so verbreitet, dass sich manche Frau sogar welche auf das Gesicht malte.

Mit den schminkfreien Selfies hat sie einen Vorsatz schon umgesetzt, sich damit von Zwängen befreit, die sie (wie viele andere) glauben ließen, es wäre eine Unvollkommenheit, die kaschiert werden sollte.

