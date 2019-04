Dove verzichtet auf Tierversuche

Bis 2023 sollen in der EU sämtliche Tierversuche eingestellt werden. Immer mehr Hersteller sehen davon ab. Dove ist einer von ihnen - den etablierten Pflegemarken der alten Gesetzeslage.

Umfrage Wie stehen Sie zu Tierversuchen? Ich bin ausnahmslos dagegen, das ist Tierquälerei

Manchmal geht es leider nicht anders

Ich bin dafür, dazu gibt es keine Alternative

Mir egal

Dove hat damit das PETA-Zertifikat als tierversuchsfreie Marke erhalten und wird ab 2019 damit ausgezeichnet. Jetzt stellt sich die Frage, ob andere große Beauty-Label und Traditionsunternehmen wie Nivea mitziehen.

Unilever, der Konzern, zu dem neben Dove auch die Marken Rexona, Axe und Lux gehören, verbannt Tierversuche, sofern diese nicht gesetzlich vorgeschrieben sind, heißt es auf der Seite von PETA.

Die rechtliche Situation

In der EU unterliegen das Tierschutzgesetz und die Kosmetikrichtlinie einigen Reformen. Seit 2013 ist der Verkauf von tiergeprüften Kosmetikprodukten EU-weit verboten. Jetzt ist eine Ausweitung des Gesetzes vorgesehen, die dazu führen könnte, dass Produkte, auch nicht an Tieren getestet werden können, wenn die Gesetzeslage in anderen Ländern sie dazu verpflichten würde. Am chinesischen Markt sieht die Gesetzeslage nämlich ganz anders aus. Alle Produkte müssen zuerst an Tieren getestet werden - oder im Falle von Alltagsprodukten wie Shamposs, Make-up und Düften auch im Nachhinein.

Bei PETA gibt es die gesamte Liste, von Unternehmen, die keine Tierversuche durchführen, einzusehen.

Marken, die Tierversuche durchführen

Benefit, Clinique, Clarins, Guerlain, Tom Ford, M.A.C., Nars, Lancôme, Bobbi Brown, Givenchy, Yves Rocher, L´Occitane, Nivea, Garnier, Colgate-Palmolive, Neutrogena, Revlon, Biotherm, L´Oreal, Armani, Eos

Marken, die tierversuchsfrei sind

Dove, Becca, Urban Decay, IT Cosmetics, Too Faced, Catrice, L.O.V., Essence, Rituals, Body Shop, NYX, Balea und Alverde, Gosh Cosmetics, Charlotte Tilbury, Hourglass, ZOEVA, Luvia, Rexona





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(GA)