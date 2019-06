Eiswürfel sind die neue Beauty-Wunderwaffe

Je heißer die Temperaturen, desto abkühlender werden die Trends. "Ice Cube Serum" nennt sich der neueste Streich von Beauty-Experten. Es soll eine einfache Methode gegen geschwollene Augen und Hautunreinheiten, sowie für volle Lippen sein.

Beugt Hautunreinheiten vor

So eignet sich so ein Würfel sowohl für den maximalen Kühlungseffekt als auch für effektive Hautpflege - zur Abwechslung in fester Form. Dabei handelt es sich nicht nur um einen wieder aufgelegten Trend. Er basiert nämlich auf einer einfachen Methode, der schon lange ein Effekt nachgesagt wird: Eiswürfel wirken entzündungshemmend und erhöhen die Blutzirkulation - somit wird Unreinheiten vorgebeugt und die Haut mit einem besonderen Glow versorgt. Verwendet man nun ein spezielles Serum - etwa eines mit Hyaluronsäure - wird der Effekt des Serums noch verstärkt.



Do it yourself



Dazu nimmt man einfach ein Serum und stellt es in einem Behälter in das Gefrierfach. Bald darauf kann man den Serum-Würfel mit kreisenden Bewegungen im Gesicht und an den beanspruchten Stellen verteilen. Auch Grüner Tee in Würfelform oder ein Serum mit Milch zur Hautstraffung eignen sich für das Treatment.

(GA)