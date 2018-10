Glitter Pumpkin Butts, der etwas andere Grusel-Trend

Die altbekannten, zwar durchaus hübschen, aber dennoch unpraktischen "Glitter Butts" bekommen zu Halloween ein neues Makeover:

Umfrage Verkleiden Sie sich zu Halloween? Ja, natürlich!

Nur ein bisschen.

Nein!

Ich halte nichts von Halloween.

Das britische Glitzer-Kosmetik-Label "Go Go Glitter", das den Glitter-Butt-Trend vor über einem Jahr quasi ins Leben gerufen hat, veröffentlichte rechtzeitig vor Halloween einen glitzernden Kürbis-Hintern und dazu die Worte: "TWERK OR TREAT✨🎃"

"Unser Pfirsich-Hinter war und ist einer unserer beliebtesten Looks, also wollten wir ihm dieses Mal einen Halloween-Twist verpassen!", so Sophia Levy, Make-up-Artist und Co-Gründerin von "Go Go Glitter", gegenüber MarieClaire.com. Dazu wurde laut Levy mit "schwarzer und oranger Farbe die Form gezeichnet und dann mit Glitter Fix sowie Glitzer aufgefüllt". Übrigens sind die Schimmer-Produkte der Marke biologisch abbaubar.

Der Nachtteil des Kostüms: Es könnte jetzt Ende Oktober damit doch etwas frisch werden und dann wäre da noch das Problem mit dem Hinsetzen.

Nachahmer gibt es bereits

Die wohl schönsten Grusel-Kostüme aller Zeiten

Für alle, für die dieser Trend dann doch etwas zu gewagt ist, hat "Go Go Glitter" ein paar fantastisch glitzernde Make-up-Alternativen für das Gesicht:

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Christine Scharfetter)