Gucci erntet erneut Shitstorm wegen Turban

Es ist gerade einmal drei Monate her, seit Gucci sich nach Kritik an einem Sweater mit einem Blackface in einem offiziellen Statement dafür entschuldigt und die Kollektion vom Markt genommen hatte, wie "Heute.at" berichtete. Nun sieht sich das Luxuslabel erneut mit Vorwürfen konfrontiert. Diesmal geht es um die Frühjahrs-/Sommerkollektion dieses Jahres. Dort war ein Turban vorgesehen, der nun aus dem Sortiment des amerikanischen Großhändlers "nordstrom" genommen wurde.

Dear NON-SIKHS .... don’t waste $750 buying a fake n fancy @gucci turban from @Nordstrom !! You can inbox me your location and I can arrange FREE lessons in Turban tying in most places and provide cloth material..FREE ! Any colour .. @cnni @AJEnglish @jonsnowC4 pic.twitter.com/olrE5z1JYR

Unsensibles Handeln und kulturelle Besitznahme

Vergangene Woche sorgte das Unternehmen für Schlagzeilen, als im Luxus-Bekleidungs-Onlineshop "nordstrom" ein "indy full Turban" um 790 US-Dollar auftauchte. Das Modell ähnelt jenen Kopfbedeckungen, wie sie die nordindische Religionsgemeinde der Sikhs auf der ganzen Welt tragen. Daraufhin fühlte sich diese angegriffen und sah sich veranlasst, sowohl dem Shop als auch dem Label kulturelle Besitzergreifung, unsensibles Handeln und einen überhöhten Preis vorzuwerfen.

Wow. @Gucci and @Nordstrom are selling turbans as fashion items.



We're attacked and killed for how we look, and now corporations get to profit off that same look?



Feels wrong to me. Your thoughts? https://t.co/Em9UELbkTB