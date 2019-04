H&M verkauft jetzt wieder Hochzeitskleider

Die neue Hochzeits-Kollektion von H&M wendet sich sowohl an das Brautpaar als auch den Hochzeitsgast. Sie ist ab dem 25. April im H&M Online-Shop verfügbar.



Spring Vibes, Vintage, Boho-Chic und Royal Weddings

Neben eleganten Brautkleidern gibt es ein breites Sortiment an Outfits für Hochzeitsgäste. Die Kollektion ist von Frühlingshochzeiten inspiriert und vereint Einflüsse der Royal Weddings, Boho-Chic, Rockstar-Vibes und klassischen Vintage-Styles in Materialien wie Chiffon, Satin und Spitze. Ein weiteres Highlight wird die Lingerie-Kollektion sein.

"Diese Saison bieten wir die perfekten Kleider für den großen Tag: Ob Trägerkleid, kurz geschnittenes Top mit einem Faltenrock oder Kleider, die die Taille betonen – Spitze, tiefer Rückenausschnitt und feminine Riemchen-Träger machen die Kleider zu jenen, in denen man 'Ich will' sagen möchte. Eine spezielle Lingerie-Kollektion für Bräute vervollständigt den Hochzeitslook. Natürlich gibt es auch für die Hochzeitsgäste die passenden Outfits für den Anlass", so Maria Östblöm, H&M Head of Womenswear.

Das letzte Mal war die Kollektion binnen kürzester Zeit ausverkauft - schnell sein lohnt sich!

