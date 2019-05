H&M verspricht Kundinnen mehr Transparenz

H&M bietet mit dem "transparency layer" auf hm.com den Kunden mehr Informationen über ihre Produkte. Fashionfans können dadurch informierte Entscheidungen treffen, wie es in einer Aussendung heißt.

Umfrage H&M setzt auf Nachhaltigkeit: Wie finden Sie das? Das ist immer gut.

Schon gut, aber dann sollte H&M lieber mal etwas an der billigen Kleiderproduktion ändern.

Das ist mir ehrlich gesagt egal. Ich kaufe bei H&M, weil's billig ist.

Zu H&M passt das einfach nicht.

Unter dem Abschnitt "Produktionsinformation" können Kunden Details wie Produktionsland, Namen und Adressen der Lieferanten sowie Fabriken und die Anzahl der MitarbeiterInnen in den Fabriken finden.

Darüber hinaus können sich die Kunden über die Materialien informieren, die für die Herstellung eines bestimmten Kleidungsstücks verwendet werden.

"Hoffen Messlatte für Branche zu setzen"

"Wir sind sehr stolz darauf, der erste globale Modehändler unserer Größe zu sein, der diese Transparenz in Bezug auf unsere Produkte eingeführt hat. Wir wollen der Welt zeigen, dass dies möglich ist", so Isak Roth, Head of Sustainability bei H&M.

Indem H&M offen und transparent darüber kommuniziere, wo die Produkte hergestellt werden, "hoffen wir, die Messlatte für unsere Branche zu setzen und KundInnen zu ermutigen, nachhaltige Entscheidungen zu treffen."

Transparenz bedeute Verantwortung und Transparenz sei "ein wichtiger Faktor, um zu einer nachhaltigeren Modezukunft beizutragen", erklärt Roth.

(wil)