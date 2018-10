Tiefer dürfte Meghans Ausschnitt nicht sein

Ein Auftritt jagt den nächsten: Prinz Harry und Herzogin Meghan absolvieren während ihrer Australienreise insgesamt 76 Termine in 16 Tagen. Beim Wheelchair Basketball Finale in Sydney strahlte die werdende Mutter jetzt in einer roten Schößchen-Bluse - mit auffällig tiefem Dekolleté.

Ein Anblick, den selbst Ehemann Prinz Harry genau inspizierte! Was wohl Queen Elizabeth II. mit ihren strengen Kleidervorschriften dazu sagen wird?

Die schönsten Look von Herzogin Meghan auf ihrer Australien-Reise

Herzogin Meghan auf Australien-Reise

(Red)