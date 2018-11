Instagram-Star startet eigene Beauty-Linie bei dm

"Meine Produkte sollen die Haut gut reinigen, auf Make-up vorbereiten und dieses auch wieder gut entfernen. In meinem Job werde ich sehr viel geschminkt, im Alltag bin ich aber am liebsten ganz natürlich. Deshalb habe ich großen Wert darauf gelegt, dass die Produkte nach dem Abschminken wieder einen frischen Glow ins Gesicht bringen", so Stefanie Giesinger.

Obwohl ihre Fans der 22jährigen aus Kaiserslautern, die bei "Germany's Next Topmodel" ihrer Karriere startete, zum Großteil im Teenie-Alter sind, zielen die Produkte nicht nur auf deren Haut ab. In den Beschreibungen zu den Produkten ist oft von "Fältchen" zu lesen. Für die meisten der Teens wohl noch kein großes Thema ... Macht aber nichts, die Serie ist trotzdem heiß begehrt.

Neben Inspirationen von zahlreichen Weltreisen, die sie nach Australien und Asien führte, ist Giesinger auf den globalen K-Beauty-Trend aus Südkorea aufgesprungen, weshalb Hydrogel-Masken "nicht fehlen durften".

Übrigens: Zum Start ihrer neuen Marke "Yes we can!cer" spendet Stefanie Giesinger einen Teil des Kooperationserlöses an die Organisation und unterstützt somit die Aufklärungsarbeit und Enttabuisierung des Themas Krebs.

Hauptpflege-Linie mit Kultpotential?

Im stimmungsvollen Werbe-Video kann man sich schon auf die Hautpflege einstimmen. Mit dem gerade wieder angesagten "dewy Look", der den Fokus auf die perfekte Befeuchtung der Haut legt und somit eine gesunde, schimmernde, "glowy" Ausstrahlung erzeugt, wird eindrucksvoll im Regenwald demonstriert:





Dadurch dass der junge Influencer-Star aus Deutschland für ihren makellosen Teint als Model bekannt geworden ist, lässt sich die Schönheit aus dem Tiegel natürlich perfekt vermarkten.

Das sind die Produkte!

Die Verpackungen sind in Mint und mit der Aufschrift мой by Stefanie Giesinger schon mal sehr elegant aus. Hautcreme, Ampullen, Reinigungsgel und Augenmasken, wenn die Nacht mal wieder länger geworden ist, warten auf die Fans bei dm.

Der Name MOЙ (gesprochen: moy) leitet sich vom russischen Wort für "mein" ab und spiegelt Stefanie Giesingers russische Wurzeln wider.

"Meine Eltern sind kurz vor meiner Geburt von Russland nach Deutschland ausgewandert und sprachen damals nur russisch mit mir. Deshalb bedeutet die Sprache für mich Heimat. Da meine Mama mir quasi in die Wiege gelegt hat, wie ich meine Haut zu pflegen habe, wusste ich sofort, dass die Produkte einen russischen Namen bekommen sollten."

МОЙ by Stefanie Giesinger Golden Hydrogel Eye Pads

Papaya, Kokosnussöl und Hyaluronsäure wirken mit intensiver Feuchtigkeit, wenn es mal wieder länger geworden ist und zaubern einen zarten Glow auf die Haut. Ausstrahlung und Vitalität kommen in einem kleinen Beutelchen für 2,95 Euro.

МОЙ by Stefanie Giesinger Glow Day Cream

Erfrischende Pflegeformel - mit Reisöl, Hyaluronsäure sowie Vitaminen und Aminosäuren angereichert. Sie spendet wertvolle Feuchtigkeit, dadurch werden nicht nur Fältchen gemindert, sondern auch die Hautschutzbarriere gestärkt.

Ist zwar vegan, enthält jedoch Palmöl als auch Mikroplastik, laut dem Portal Codecheck.info

МОЙ by Stefanie Giesinger Cleansing Gel

Das МОЙ by Stefanie Giesinger Reinigungsgel hat eine rein pflanzliche Formulierung, die abgestorbene Hautzellen entfernt und die Haut von Make-up befreit. Trocknet nicht aus und ist ebenfalls vegan.



МОЙ by Stefanie Giesinger Golden Hydrogel Face Mask

Eine Maske, die von der Formulierung her zu den Eyepads passt.

Papaya, Kokosnussöl und Hyaluronsäure versorgen die Haut mit Nährstoffen und sorgen für mehr Spannkraft.

МОЙ by Stefanie Giesinger Beauty Concentrate

Für alle, die ein bisschen mehr für ihre Haut brauchen, sind die Ampullen von Stefanie Giesinger ein Kick zusätzlich zur Pflege. Sie werden wie ein Serum vor der Tagescreme aufgetragen und versorgen die Haut intensiv mit Wirkstoffen. Besonders jetzt wo unsere Haut durch trockene Wohnungsluft in Mitleidenschaft gezogen wird, ist es optimal!

