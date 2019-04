Beauty für Reiche: Das legt man für die Edel-Haut hin

Der Trend zur gesunden Haut ist ungebrochen. Erstmals haben in der boomenden Kosmetikbranche Pflegeprodukte die dekorative Kosmetik (Lidschatten & Co) abgelöst.

Und das beschleunigt auch den Aufstieg von einigen Marken, die sich in diesem Segment mit ultrateuren Formulierungen einen Namen und eine Fangemeinde aufgebaut haben. Das Geschäft mit der schönen Haut geht sprichwörtlich durch die Decke.

Die Tiegel symbolisieren wohl für Viele den Gral zur ewigen Jugend, sonst würden sie nicht mehrere hundert Euro für ein Produkt-Set ausgeben, das man für eine gesamte Pflegeroutine benötigt.

Augustinus Bader

Prof. Dr. Augustinus Bader ist Stammzellenforscher und in seinem Fachgebiet sehr gefragt. Mit seinen Beauty-Produkten hat er binnen weniger Monate einen Online-Hype generiert. Fans schwören auf seine Jungbrunnen aus dem Pump-Spender. Und den lässt er sich teuer bezahlen.Baders Erfahrungen im sogenannten "Tissue Engineering" ("Gewebebau") werden in Fachjournalen publiziert.

Darum dreht sich auch seine Forschung, die über 200 (!) Patente umfasst und sich vor allem auf den Wiederaufbau verbrannter Haut dreht. Sein Rezept für die "ewige" Schönheit, ist die von ihm entwickelte ABC (activate, boost and commit) Methode. Eine neue Technologie, die dem Körper hilft den eigenen Heilungsprozess anzukurbeln.

Und die Beauty-Freaks schwören auf die scheinbar magische Formel des Professors, der derzeit an der Universität in Leipzig forscht.

Preis: 140 Euro für 30 ml "The Rich Cream" Tags- und Nachtpflege

Dr. Barbara Sturm



Wie ein Sprichwort lautet, braucht man zehn Jahre um über Nacht erfolgreich zu werden. Noch länger hat der scheinbare Shooting-Star der Beauty-Szene gebraucht: Dr. Barbara Sturm. Die Beauty-Chirurgin aus Düsseldorf ist für so einige Innovationen in der Beauty-Branche zuständig, die auch außerhalb ihrer eigenen Beauty-Brand liegen.

So ist Dr. Barbara Sturm die "Mutter" des Vampire Facials. Die Technik wurde erst als "Kobe Procedure" bekannt. Benannt nach dem Star-Basketballspieler Kobe Bryant. Dabei werden die eigenen Blutzellen mit Proteinen angereichert, um den eigenen Heilungsprozess anzukurbeln und zu beschleunigen. Sturm hat aber nicht nur kaputte Gelenke im Visier, sondern auch das Gesicht. Sie war es, die das berühmte "Vampire Facial" entwickelte. Blutzellen werden in eine eigene Creme angesetzt, die perfekt für die eigene Haut passt.

Und das schätzen auch Stars wie Dr. Sturms Freundinnen Rosie Huntington-Whitely und Cher, die der Ärztin zu einem Hollywood-Höhenflug verhalfen, wie man ihn nur selten gesehen hat.

Preis: MC1 Blood Moisturizer pro Tiegel ca. 1.200 Euro

"Temple of Beauty": L. Raphael in Genf



Einer der wohl exklusivsten Salons weltweit befindet sich in Genf und fackelt nicht lange um den heißen Brei: "Temple of Beauty" heißt jenes Haus, dem auch die Superstars in Cannes im Hotel Martinez ihre schöne Haut anvertrauen.

Der israelische Beauty-Unternehmer Ronit Raphael hat seinen eigenen Beauty-Olymp geschaffen, der luxuriöser nicht sein könnte. Neben Beauty-Treatments gibt es auch Services in Yoga, Ernährung und elektrischer Muskel-Stimulation.

Während der Spa-Behandlungen arbeiten bis zu drei Kosmetikerinnen gleichzeitig pro "Patient". In den Spas, die zu den besten der Welt zählen, werden nicht nur Falten reduziert, sondern auch Cellulite geschmolzen. Die Wunderwaffe "Sauerstoff" wird mit Diamantpulver oder Kaviar vermengt aufgebracht. Das verspricht die perfekte Haut für die nächste Charity-Gala in Monaco oder den roten Teppich in Hollywood.

Und damit auch ja alles mehr als perfekt ist, testet Ronit Raphael ihre neuen Entwicklungen über Monate selber. Raphael hat zur perfekten Hautbehandlung ihre eigene Geschichte, litt sie doch als Teenie unter Akne. Ein chemisches Peeling hinterließ seine Spuren. Um sich auf den Weg zu einer Lösung zu machen, arbeitete sie mit Wissenschaftern und Dermatologen an den besten Treatments, die man weltweit bekommen kann.

Preis: Perfection Global Age Management System Serum, 30 ml, 697 Euro

