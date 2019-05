Jetzt spritzt man sich Vitamine in die Haut

Eine Vitamin-Kur via Infusion in der Mittagspause? Dieses ungewöhnliche Konzept hat sich in Metropolen wie New York und Los Angeles bereits durchgesetzt. Bei der Hektik der postmodernen Alltagswelt bleibt gesunde Ernährung oft auf der Strecke. Für solche Situationen verspricht das sogenannte "Drip Spa Treatment" eine Lösung.



Wirkstoffe für Haut, Immunsystem und Gewichtsreduktion

Mit einer Infusion werden dabei hochkonzentrierte Vitalstoffe in den Körper gespritzt. Somit gelangen sie ohne Umwege direkt in die Blutbahn, wo sie besser vom Körper aufgenommen werden sollen können. Es gibt verschiedene Behandlungsarten: eine Therapie zur Stärkung von Haut, Haaren und Nägel, eine für mehr Ausgeglichenheit und zur Stärkung des Immunsystems und eine weitere zur Gewichtsreduktion.

Sollte es gut vom Körper aufgenommen werden können, könnte sich so eine Kur vor allem gut für den Winter eignen, wo oft ein noch größeres Nährstoffdefizit herrscht. Kostenpunkt bewegt sich zwischen 100 und 150 Euro. Da bleibt natürlich das selbst Hand am Gemüse anlegen die günstigere Variante.





(GA)