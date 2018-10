Kopiert Herzogin Kate hier Meghans Outfit?

Während Prinz Harry und Herzogin Meghan durch Australien touren, kommen Prinz William und Herzogin Kate den Pflichttermine in der Heimat nach. Dabei sorgte Letztere jetzt für Aufsehen: Die Herzogin von Cambridge wählte für den Besuch des Royal Foundation's Coach Core Programm in Essex ein Outfit, das wir so ähnlich erst kürzlich an ihrer Schwägerin gesehen hatten.

Umfrage Welcher Look gefällt Ihnen besser? Der von Herzogin Kate!

Der von Herzogin Meghan!

Keiner!

Ich finde beide Damen toll gekleidet.

Die 36-Jährige trug schwarze Röhrenjeans in Kombination mit einem schwarzen Rolkragenpullover, Ankle Boots und einem karierten Blazer des kanadischen Labels Smythe um 700 Euro.

Eine Kopie?

Herzogin Meghan hatte einen ähnlichen Look vor einigen Tagen bei einem Picknick im australischen Dubbo präsentiert: Die 37-Jährige strahlte in einer engen schwarzen Jeans und einem karierten Blazer aus der Hand ihrer guten Freundin Serena Williams. Einzig statt des schwarzen Rollkragenpullovers hatte die werdende Mama eine weiße Bluse gewählt.

Bevor hier nun geurteilt wird, ist aber zu beachten, dass Herzogin Kate schon seit Jahren gerne auf enge Hosen und Blazer zurückgreift. Außerdem sind Karos nicht nur ein Briten-Ding, sondern gerade auch noch schwer angesagt.

Die schönsten Looks von Herzogin Meghan in Australien

Herzogin Meghan auf Australien-Reise

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(kiky)