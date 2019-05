Kylies neue Skincare-Line sorgt für einen Shitstorm

Anfang dieser Woche stellte Kylie Jenner ihre neue Skincare vor, die offiziell am 22. Mai erhältlich sein wird. Die Gesichtspflegelinie besteht aus einem schäumenden Gesichtswaschmittel, Toner, Feuchtigkeitscreme, Vitamin-C-Serum, Augencreme und einem Peeling. Das Übliche eben.

Nachdem Kylie Skin zuerst weltweit Begeisterung auslöste – die logische Folge des Erfolgs von Kylie Cosmetics – führt nun ein Produkt schon vor dem Launch zu kontroversen Diskussionen im Internet. Und das wegen einem unschuldig wirkenden natürlichen Inhaltsstoff: Der Walnuss.

Laut einem Tweet von Kylie Skin enthalten die Inhaltsstoffe des Peelings "feines Walnusspulver" sowie Glycerin, um den Feuchtigkeitshaushalt der Haut auszugleichen, und Ginseng-Extrakt, um die Haut zu stärken. Alles Inhaltsstoffe, die in Kosmetika regelmäßig vorkommen.

Walnuss wird in vielen Kulturen fürs Gesicht verwendet

Die Internetgemeinde ist der Meinung, Walnussschale als Bestandteil eines Peelings sei zu extrem für die Haut. Ein solches Peeling könne mikroskopische Risse in der Haut verursachen.

Dazu gibt es jedoch keinerlei wissenschaftliche Daten. Das Peeling enthält schließlich keine groben Stücke, mit denen übers Gesicht gekratzt wird, sondern lediglich das Pulver von fein gemahlenen Walnussschalen, die in vielen Kulturen schon seit Jahrhunderten im Gesicht angewendet werden.

If you really believe that Kylie Jenner’s skin looks the way it does from using her new skincare line, then you deserve the consequences of a walnut face scrub