Lady Gaga launcht Beauty-Linie

Im Februar 2018 enthüllte Lady Gaga, dass sie an einer Beauty-Marke arbeiten würde. Nun ist es so weit. Der Launch von Haus Laboratories steht in den Startlöchern.

Ihre Fähigkeiten als Allround-Talent hat Lady Gaga bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Sie hat eine Revolution in der Musikbranche eingeleitet und Hollywood mit der Performance von "A Star Is Born" aufgewühlt.

Sie möchte Schönheit als etwas interpretieren, das nichts mit Statistik zu tun hat. Make-up hat in ihrem eigenen Leben dabei einen hohen Stellenwert. Es half ihr selbst dabei ihr Selbstbewusstsein aufzubauen.

"Make-up hat den Mut in mir entfacht, von dem ich nicht wusste, dass ich ihn besitze. Dafür bin ich dankbar," schreibt sie unter einem ersten Posting vor dem Launch ihrer Marke.

Eine Besonderheit zeigt sich beim der Werbung ihrer Produkte bereits. Im Zeichen von "Skin Positivity" lässt sie ihre Fotos unretuschiert. Das Netz lobt Lady Gagas Idee mit nicht bearbeiteten Fotos für Make-up zu werben, bereits jetzt.

Bei der Entwicklung bewegte Lady Gaga vor allem "Skin Positivity", wie sie gegenüber BusinessofFashion erwähnt. "Ich habe eine Plattform auf der Welt. Gott gab mir diese Stimme aus einem Grund, ich weiß nicht warum, ich stelle mir diese Frage die ganze Zeit, aber ich bin sicher, ich bringe keine Beauty-Linie heraus, die Unsicherheit und Angst in Menschen auslöst. Hier geht es um Befreiung."

Der Launch soll erst der Anfang sein. Haus Laboratories wird die erste Beauty-Marke sein, die nur über Amazon verfügbar sein wird. Die USA, Frankreich und Deutschland sind unter den neun Ländern, in denen die Beauty-Artikel als erstes erhältlich sein werden.



