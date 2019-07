Lagerfeld-Erbin zeigt ihre erste Couture-Kollektion

Mehr als 20 Jahre verbrachte Virginie Viard an Lagerfelds Seite und interpretierte seine Skizzen, Ideen und Entwürfe.Nachdem sie im Mai die ersten Ready-to-Wear-Entwürfe vorgestellt hatte, folgt nun die erste Haute Couture-Kollektion für Herbst/Winter. Auf der Show waren Lagerfeld-Musen wie Ines de la Fressange und Schauspielerinnen wie Margot Robbie und Isabelle Huppert zugegen.

Umfrage Wie gefällt Ihnen die neue Chanel-Kollektion ohne Karl Lagerfeld? Ja

Teilweise

Nein

Die Haute Couture wird bodenständig

Der Show könnte man die Stilelemente lebensnah, bewusst und zurückhaltend zuordnen. Farblich ist die Kollektion eher ruhig gehalten. Gibt es ein Farbelement, so wird es monochrom eingebaut. Auch Rüschen und Stickereien werden in betont hintergründiger Art eingesetzt. Drei klassische Tweet-Mäntel in Midi-Länge sind enthalten, zwei davon schwarz-weiß meliert und gemustert und iein Blazerkleid aus rotem Samt rundet das Bild ab. Die Positionierung von Chanel ist mit Viards minimalistischer Vision taktisch klug gewählt. Bewusst führt sie in die Welt des Alltags und lässt sich von Outerwear inspirieren, um die Vision in alltagsnahe, tragbare Versionen von Haute Couture zu verwandeln.

Lagerfeld war belesen

Auch die Kulisse ist bewusst gewählt. Wie immer fand die Show am gewählt gewohnten Stammplatz im Grand Palais in Paris statt. Dieses wurde in eine Bibliothek verwandelt, um Lagerfelds Liebe zur Lektüre auszudrücken und dabei gleichzeitig Coco Chanels Apartment als Inspiration zu nehmen.





