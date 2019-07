Topmodel Lena Gercke wird Fashion-Designerin

Model und Moderatorin Lena Gercke feiert 13 Jahre nach ihrem Sieg bei GMNT ihren neuen Karriereschritt mit einem Design-Debüt. Damit erfüllt sie sich gleichzeitig einen großen Traum.

Auf der Berlin Fashion Week gibt sie ihr Debüt als Designerin bekannt.

Umfrage Würden Sie Lena Gerckes Kollektion kaufen? Nein, ist nicht mein Geschmack.

Ja, könnte ich mir durchaus vorstellen.

"Ich werde nie Sandalen anziehen"

Die Marke wird von ihrem Stil bestimmt sein, dem, was ihr selbst an Mode gefällt. Sandalen gehören demnach nicht dazu, wie sie betont. „Mein Label steht an erster Stelle und nimmt mittlerweile einen großen Teil meines Lebens ein. Es ist mein Baby und mein Herzstück“, sagte sie am Sonntag in Berlin der Deutschen Presse-Agentur vor der Runway-Premiere ihrer Mode-Linie LeGer by Lena Gercke. „Wir bieten Mode für jeden Typ von Frau an. Die Kollektionen gehen von Größe 34 bis 42.“

„Deshalb sind auch Sachen dabei, die ich selbst vermisst habe. So einen richtig gut sitzenden Hosenanzug zum Beispiel. Ich finde, jede Frau sollte einen haben.“ Ihr persönliches Mode-No-Go verriet sie auch: „Ich würde nie Sandalen anziehen, einfach weil ich keine Sandalen mag.“



LeGer by Lena Gercke x About You"

"LeGer" heißt ihr eigenes Label, das sie bei der Berliner Fashion Week vorgestellt hat. Bereits 2018 hat sie davon gesprochen an einer Marke zu arbeiten. In der Kollektion sind auch Accessoires wie Sonnenbrillen und Bikinis enthalten. Preislich ist das Label etwas über Zara-Level einzurodnen. Eine Hose kostet dort 50 Euro, ein Kleid 60 Euro und ein Pullover auch 60 Euro. Hier kann man sich die Debüt-Kollektion anschauen.

"Ich bin ein Kontrollfreak", verrät die Jung-Designerin im Interview mit Prominent. Der Perfektionistin entgeht kein Detail. am Ende scheint die Kollektion gut angekommen zu sein: "Es war total schön", resümiert sie die Catwalk-Präsentation, "es hat alles geklappt." Den nötigen Beistand mit seiner Anwesenheit dürfte ihr bei der Show auch ihr Freund Dustin Schöne gegeben haben.

Ganz dem sich im Trend befindenden Motto der Diversität folgend lief auf ihrer Show auch ein kurviges Model über den Laufsteg.

