Lena Hoschek durchwühlt Männer-Kleiderschränke

Auf der Suche nach konventionellen männlichen Rollenbilder

begibt sich die 37-jährige auf historischer Kleiderschrankinspektion der Herrengarderoben. Am Mittwochabend präsentierte sie ihre neue Kollektion am Laufsteg und zeigt, wieviel Sex-Appeal in Männermode steckt.

Femine Eleganz und Kurvenreichtum treffen auf Testosteron

Gerade als eine Designerin, die für die Inszenierung aller Facetten von Weiblichkeit und Kurven bekannt ist, überraschte die Steirerin mit der Neu-Interpretation klassischer Männerthemen. 2005 gründete sie ihr Label in der Steiermark. Es steht für Vintage, traditionelle Stoffe und nostalgische Designs.

Indem sie sich ihre Inspiration bei diesem Gegenpol holte, blieb sie ihrem Stil dennoch treu, indem sie weibliche Formen an den männlichen Modellen integrierte. So machte sie z.B. aus einem Cowboy-Hemd ein bodenlanges Kleid und Sherlock Holmes wurde im Blumenkleid vorgeführt.

Clark Gables „Three-Piece-Suit“ wird zu einem scharf geschnittenen Kostüm, Noel Gallagher der Parka weggenommen und Wes Andersons Krawatte zu einem drapierten Corsagenkleid umgeformt.

"Men at Work"

So lautet das Thema für die Herbst-/Winterkollektion 2019/20.

Ein Motto, das auch die Stärke der Frauen betont. Die Models schritten in flachen Schnürstiefeln oder hohen Pumps über den als Perserteppich gestalteten Laufsteg.

Besonders angetan hatten es ihr die Industriearbeiter. Deswegen finden sich auch das erste Mal Jeans in ihrer Kollektion vor. "Wir haben ewig am perfekten Schnitt gefeilt, um eine Jeans zu kreieren, die meinem Figurideal entspricht", gestand Hoschek vor der Präsentation.

Sie wollte eine Jeans, "die super Kurven, einen tollen Hintern und eine schlanke Taille macht". "Norma" heißt das, was dabei herauskam.

Auch die passende Kopfbedeckung, die zumindest bis in die 40er überall zu sehen war, durfte nicht fehlen. So wanderten die Damen gegen Ende mit Hüten befreundeter Kleider- und Hutmacher über den Laufsteg.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(GA)