So verwenden Sie Selbstbräuner richtig

Bald ist es wieder warm genug, mehr Haut zu zeigen. Das bedeutet für viele den Wunsch nach mehr Farbe. Mittlerweile hat sich der Self-Tan-Markt etabliert. Wenn man ein paar Dinge beachtet, klappt es auch mit der goldenen Bräune - ohne Streifen.

Die Vorbereitung

Selbstbräuner wird am besten von der Haut aufgenommen, wenn sie glatt und gepflegt ist. Ein Körper-Peeling vorab ist deshalb ein Muss und 24 Stunden vor der Anwendung sollten Sie Ihre Beine auch rasieren. Wenn Sie nicht sowieso eine Bodylotion mit bräunendem Effekt benutzt, die Haut vor dem Selbstbräuner zudem eincremen.



Die Möglichkeiten

Noch einfacher geht es gleich in der Dusche: In-Shower-Selbstbräuner lassen sich einfach auf die feuchte Haut auftragen, danach sind Sie ready to go. Beim Abtrocknen das Handtuch eher leicht auf die Haut tupfen und nicht reiben. Das weiße Lieblingshandtuch lassen Sie hier besser im Schrank, gut möglich, dass der Selbstbräuner Flecken hinterlässt. Wer lieber Öl verwendet, sprüht dieses aus vier Zentimeter Entfernung auf die Haut und reibt es mit kreisenden Bewegungen ein. Vor dem Anziehen gut trocknen lassen. Für Reisen eignen sich Selbstbräuner-Tücher und für die, die sich nach und nach herantasten wollen, empfehlen wir Tanning-Drops zum Mischen in die Bodylotion. Dafür ein bis fünf Tropfen mit dem täglichen Feuchtigkeitsprodukt mischen.

Nicht vergessen

Wer seine Beine mit Selbstbräuner eincremt oder besprüht, vergisst gerne mal die Füße und die Kniekehlen. Immer daran denken, wo die Sonne Sie überall bräunen würde. Sonst sieht man Ihnen den Fake-Tan an.

Und sollte es auf der Bleiche beim ersten Bräunvorgang nicht ganz klappen, geben Sie der Haut noch eine Chance. Wichtig ist auch zuerst ein nicht zu starkes Bräunungsprodukt zu verwenden, um die Übergänge nicht zu sichtbar hervortreten zu lassen.

