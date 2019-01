Modehersteller Gerry Weber ist insolvent

Gekriselt hatte es schon länger. Am Freitag beantragte der westfälische Modehersteller beim Amtsgericht Bielefeld Insolvenz in Eigenverwaltung.

Umfrage Wie shoppen Sie am liebsten? Nur wenn ich es muss.

Alleine.

Online.

Mit einer Freundin.

Mit meinem Partner.

Auslöser für den Antrag seien gescheiterte Gespräche mit Finanzierungspartnern gewesen. Betroffen davon sei ausschließlich die Muttergesellschaft Gerry Weber International AG mit 580 Mitarbeitern. Für Tochtergesellschaften wie Hallhuber gäbe es keine ähnlichen Anträge.

Nun musste Vorstandschef Johannes Ehling den Banken seinen Sanierungsplan vorlegen. Das Ziel soll sein, „das Unternehmen im Zuge der laufenden Restrukturierung zu sanieren", wie Gerry Weber am Freitag mitteilte.

Der Geschäftsbetrieb soll unter normalen Umständen fortgeführt werden. Für das kommende Jahr sei das Unternehmen finanziell abgesichert.

Neubewertung von Hallhuber als Grund

Seit längerem haben die Kernmarken mit Umsatzrückgängen zu kämpfen. Vor kurzem teilte das Unternehmen mit, es hätte 2018 noch schlechter abgeschlossen als erwartet. Damit in Zusammenhang steht auch die schlechte Positionierung der Marken und schwache Digitalisierung.

Tochterfirma Hallhuber, an der bisher die Hoffnungen hingen, hatte zuletzt auch mit Problemen zu kämpfen. So sank die Gruppe um weitere 44 Millionen Euro auf 192 Millionen Euro ins Minus. Im Vorjahr erzielten sie noch ein Plus von 10 Millionen Euro.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(GA)