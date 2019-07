Die Mode-Highlights der Paris Fashion Week

Die Modehauptstadt an der Seine entführt wieder für vier Tage in die Visionen der kreativsten Köpfe der Fashion-Branche. Dieses Jahr liegt eine besondere Stimmung in der Luft. Die Abwesenheit des Modezaren Karl Lagerfeld ist spürbar. Den Häusern Dior und Chanel kommt besondere Aufmerksamkeit zu.

Die Première im Modehimmel von Chanel ist für Virginie Viard geglückt. Die neue Kreativ-Direktorin präsentiert ihre erste Kollektion in Nachfolge von Karl Lagerfeld und lässt die Kulisse des Grand Palais als Bibliothek ganz im Zeichen von dessen Liebe zu Büchern erstrahlen.

Margot Robbie bei der Chanel Show

Bei der Chanel-Show trat Model Kaia Gerber in einem geknöpften Tweed-Kostüm auf. Die amerikanische "Vogue"-Chefin Anna Wintour saß neben Schauspielerin Margot Robbie ("Wolf of Wallstreet") und Vampire-Diaries-Star Phoebe Tonkin.

Auch die österreichische Schauspielerin Valerie Pachner kam gekleidet in Chanel.

Blogger-Schwestern Chiara und Valentina Ferragni bei Dior

Auch Dior stand unter genauer Beobachtung. Chiuris nahezu durchgehend schwarze Kollektion war ein Hinweis auf Christian Diors Lieblingsfarbe. Eine Miniatur des Firmensitzes auf der Avenue de Montaigne in Paris, wo Christian Dior 1945 einzog, war auch am Laufsteg vertreten. Demnächst wird das Haus renoviert. Klassiker wie Bar Jacket und New-Look-Shilouette wurden neu interpretiert. Bei Dior zu Gast waren die italienischen Influencerinnen und Schwestern Chiara Ferragni und Valentina Ferragni sowie das kanadische Model Coco Rocha.

Celine Dion wird Kleid zum Verhängnis

Iris Van Herpen zeigte traumhafte Kunstwerke von Lamellenkleidern im Konzertsaal des Elysée Montmartre. Sängerin Céline Dion hatte nach dem Verlassen ihrer Show einen Moment mit ihrem Kleid zu kämpfen. Die Robe war aus der aktuellen Sommerkollektion der Designerin. Beim Verlassen der Modenschau stolperte sie darüber, als sich ein Absatz ihrer Schuhe im Netz verfing.

