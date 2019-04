Beliebte Öko-Marke klagt Primark wegen Kopie

Das Duell Fast vs. Slow Fashion geht in die nächste Runde. Diesmal sind die Kontrahenten der größte Billigketten-Anbieter "Primark" und das nachhaltige Öko-Label "Veja".

Die bestehlen, die Gutes tun

Primark ist dafür bekannt auf günstigem Preisniveau Trends - oft auch von Designern und anderen beliebten Marken - nachzumachen und umzusetzen. Diesmal scheint der Moderiese jedoch etwas zu weit ausgeholt zu haben, denn er begibt sich auf das ihm am feindlichsten gesinnte Terrain am Modeschlachtfeld.

Das Label verkörpert das Gegenteil von dem Konzept, das Primark vertritt. „Reicht es nicht aus, billige und unnachhaltige Kleidung zu produzieren? Muss man auch noch von denen stehlen, die versuchen, etwas Gutes zu tun?“ gibt man auf der Social-Media-Plattform von "Veja" die Entrüstung kund.

Nicht Stil kopieren, sondern Herstellung

Immerhin investieren nachhaltige Unternehmen wie Veja auch weit mehr als es konventionelle Modeketten wie Primark. Den Bauern bezahlt Veja das Dreifache für ökologische Baumwolle. Die Produktion beläuft sich auf sieben Mal so hohen Kosten wie Nike und Adidas, weswegen es für Anbieter wie Veja auch weit schwieriger ist neben der starken Konkurrenz am Modemarkt zu bestehen. Das Label schafft das seit 2005. Mit prominenten Fans wie Emma Watson und Meghan Markle. Veja-Sneaker haben sich bereits eine Weile einen hohen Beliebtheitsgrad erobert. Ein Nebeneffekt von Erfolg sind immer Nachahmungen. „Ich denke, Primark hat es falsch verstanden, sie sollten nicht den Stil unserer Schuhe kopieren, sondern die Art und Weise, wie wir sie herstellen. … Wir werden es ihnen vor Gericht erklären," so Veja-Mitgründer Sebastian Kopp. Primark selbst hat sich noch nicht dazu geäußert.

