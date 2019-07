Pflegen wie ein Champ! Die Serena Williams-Routine

"Harper's Bazaar" hat Serena Williams mit einem Video ins Badezimmer verfolgt und zeigt ihre Routine, die garantiert, dass die Wimbledon-Siegerin und Mama einer Tochter auch neben dem Tennisplatz gut aussieht. Schließlich hat sie einige Testimonial-Kooperationen und eine eigene Fashion-Linie mit Nike vorzuweisen.

Produkte im Wert von 900 Euro sind bei Williams im Bad zu finden. Damit gibt sich die Multimillionärin im Gegensatz zu vielen anderen Celebrities schon fast bescheiden.

Das günstigste Produkt kostet unter 10 Euro!



Das bekannte Beauty-Label Mario Badescu ist es, das mit seinem Face Spray in der Routine von Serena nicht fehlen darf. Die Grand Slam-Siegerin gibt hierfür 8,50 Euro aus. Das Spray ist mit Rosenwasser und Aloe versehen. So bleibt die Haut auch untertags beruhigt.

Den Make-Up Entferner gibt es in jedem Supermarkt



Serena greift auf das gehypte Kokosnussöl zurück, das man mittlerweile in jedem Supermarkt finden, um ihr Make Up am Abend loszuwerden. Das Öl lässt außerdem kleine Augenfältchen verschwinden und macht die Lippen weich. Ein absolutes Win-Win Produkt!



Serena ist ein Beauty-Junkie!



Doch nach dem günstigen Face-Spray wird es gleich "etwas" teurer. Das "Resveratrol Vitamin C Serum" von Vine Vera's beinhaltet auch Vitamin A. Der Preiszettel: ca. 230 Euro. Dazu kommt von Vine Vera noch das "Resveratrol Age Defying Eye Serum" sowie die "Skin's Hydra Bright Golden Eye Treatment Maske" von MZ Skin's, die mit Meeresalgen und Kollagen die Haut von innen aufpolstert.

Die Produkt-Sets, die an die tausend Euro kosten, sind übrigens derzeit bei Vine Vera ausverkauft. Wahrscheinlich nennt man das auch den "Serena-Effekt".

(mia)