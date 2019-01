Sind das die verrücktesten Insta-Denims?

Wenn es nach Ksenia Schnaider geht, wird die Klamottenwahl mit diesen Jeans sehr einfach. Sie holt sich die beiden Trends "skinny" und "flare" in einen Schnitt und erschuf die wohl merkwürdigste Denim, die man seit langem gesehen hat.

Der "skinny"-Trend, der mit engen Jeans seit über 10 Jahren bereits die Modewelt beeinflusst, wurde hier mit einem ausgestellten Hosenbein kombiniert, das an die Glockenhosen der 70er angelehnt ist - "flare".

"Mein Partner Anton Schnaider hat in der Vergangenheit gesagt, dass dieser Cut zu verrückt ist und keiner würde es brauchen. Also habe ich die Idee ein paar Saisonen verworfen", erzählte Ksenia Schnaider "Vogue". Doch vor ein paar Monaten wollte sie schließlich die Jeans für sich selber haben und brachte sie so auch gleich auf den Markt.

Der neue Jeans-Trend mit Auffall-Garantie hat übrigens einen Preis: Über 350 Euro muss man dafür hinlegen. Warteschlange wahrscheinlich schon inklusive.

"Asymetric Jeans" nennt Ksenia Schnaider ihre insta-worthy Kreation. Ihre Fan-Community hat dazu auch eine ganz eigene Meinung. "Die werden es niemals schaffen", ist der Tenor unter den zahlreichen Kommentaren zum Posting.

Die Designerin aus Kiew hat aber noch einiges anderes zu bieten, das die konventionellen Mode-Gesetze sprengt. So findet man auf ihrem Instagram-Account plissierte Palazzo-Shorts, die über Jeans getragen werden oder Patchwork Sporthosen.



