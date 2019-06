So hält das Make-up trotz Hitze

Endlich ist der Sommer da! Und damit die wohl schwerste Zeit für alle Menschen, die sich gerne schminken. Das Problem: Make-up und große Hitze vertragen sich nicht unbedingt. Meist ist bereits vor dem Mittagessen die Foundation verlaufen und von Lidschatten oder Lippenstift nicht mehr viel übrig. Wir haben Marco Krenn, Head of Retail und Education bei Urban Decay, gefragt, wie das Make-up nicht gleich mit dem Schweiß mitläuft:

Umfrage Verzichten Sie auch bei großer Hitze nicht auf ihr Make-up? Würde ich niemals!

Ich reduziere es lediglich ein wenig.

Manchmal.

Doch, im Hochsommer verläuft es ohnehin nur.

Ich trage nie Make-up, egal bei welchem Wetter.

Make-up-Artist Marco Krenn schwingt als Head Of Retail And Education exklusiv für Urban Decay Cosmetics die Pinsel. Make-up-Artist Marco Krenn schwingt als Head Of Retail And Education exklusiv für Urban Decay Cosmetics die Pinsel.

"Prinzipiell sollte man im Sommer nicht zu viel auftragen, da man durch einen leicht sonnengebräunten Teint oft ohnehin bereits eine gute Basis für ein darauf folgendes Make-up hat. Ein absolutes Must ist und bleibt, ganz besonders in den heißen Sommermonaten ein Setting Spray, der die Dauer der Haltbarkeit des Make-ups verlängert", so der Make-up-Artist. "Unser All Nighter Setting Spray zum Beispiel ist öl- sowie parabenfrei und verfügt über eine patentierte Temperaturkontrolltechnologie, die jedes Make-up bis zu 16 Stunden haltbar macht, ohne Verlaufen, Verblassen oder Absetzen in feine Linien. Der Spray kühlt dein Make-up, damit Foundation, Concealer, Lidschatten und Blush fixiert werden, egal ob bei heißem und feuchtem oder kaltem und windigem Wetter."

Wie wendet man einen Make Up Setting Spray richtig an?

"Einfach den Spray schütteln und mit in etwa 20 cm Abstand vor dem Gesicht zwei bis vier Mal sprühen. Am Besten zuerst in eine X-Form und dann in eine T-Form aufs Gesicht sprühen, damit erreicht man jede Partie im Gesicht."

Darf man auch zwischendurch sprühen?

"Da sind keine Grenzen gesetzt. Zwischendurch immer wieder gerne sprühen, einfach um das Gesicht zu erfrischen und das Make-up wieder neu zu mattieren."

Zu guter Letzt: Was sind typische Fehler, die gemacht werden?

"Niemals zu viel Produkt verwenden. Sprühst du zu viel, dann verläuft dein ganzes Make-up!"

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren: